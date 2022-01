Omicidio di Capodanno a Fuorigrotta, tre colpi di pistola per un 42enne pregiudicato

Dopo l’agguato pre natalizio, il 23 dicembre scorso, Fuorigrotta si risveglia con un nuovo grave fatto di sangue avvenuto nella notte, il primo del nuovo anno.

A morire sotti i colpi dei killer, colpi coperti proprio dalle esplosioni di quanti ancora lasciavano esplodere qualche botto per il capodanno, un pregiudicato 42enne, Salvatore Capone (qui in una foto di qualche anno fa). E’ stato ucciso questa notte a colpi di pistola in via Leopardi, nel Rione Lauro, a Fuorigrotta, poco distante dalla sua abitazione. Per la vittima, da anni volto noto alle forze dell’ordine, vani sono risultati i soccorsi: l’uomo è morto sul colpo a causa delle ferite riportate. Era inserito nel gruppo Iadonisi e ne andava fiero tanto da tatuarsi il nome del clan sull’avambraccio sinistro.







L’ultimo arresto di Salvatore Capone, detto «Sasy», risale al 2018, quando fu bloccato per detenzione abusiva d’arma mentre accompagnava il sorvegliato speciale Cosmo Iadonisi a “firmare” in commissariato.

Dopo l’agguato sono giunti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per fare luce sull’omicidio. Nei pressi del corpo di Capone sono stati trovati tre bossoli.





Un periodo segnato dal sangue per il quartiere Fuorigrotta: soltanto qualche giorno fa, appunto, il 23 dicembre scorso, il boss 53enne Vitale Troncone era stato colpito da alcuni proiettili al volto e alle gambe. In quel caso il commando criminale era entrato in azione in via Caio Duilio attorno alle 11 davanti alla Caffetteria Troncone, all’altezza del civico 47. Troncone, capo dell’omonimo gruppo criminale, ancora ricoverato all’Ospedale del Mare per le ferite riportate. In precedenza un altro omicidio recente, quello di Andrea Merolla, 30enne noto come “Il turco” e nipote proprio di Troncone.

Stanotte un omicidio che sembra essere la naturale prosecuzione di quella che si delinea sempre più come una vera e propria faida in atto tra Fuorigrotta e tutta l’area flegrea.