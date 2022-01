La Salernitana viene salvata sul gong: negli ultimi giorni pareva scontata l’esclusione dei granata dalla Serie A, ma proprio alla fine del countdown c’è l’acquisto di Danilo Iervolino, imprenditore di Napoli originario di Palma Campania, nonché fondatore dell’università telematica Pegaso.

Finisce il 2021, pochi minuti prima si conclude anche l’era Lotito-Mezzaroma per la Salernitana: l’ufficialità dovrebbe arrivare lunedì, in modo da permettere a Iervolino di formalizzare il tutto: per farlo avrà un tempo di 45 giorni concesso dalla Federcalcio.









Iervolino verserà 500mila euro ai trustee Isgrò e Bertoli per completare quindi il cambio di società ed avviare una nuova era a Salerno, scavalcando quindi la concorrenza della coppia “padrona di casa” Orlando-Tedesco, dell’imprenditore Francesco Agnello e di un fondo statunitense inseritosi nella corsa troppo tardi.

“Farò di tutto per mantenere la Salernitana in Serie A”: queste le prime parole di Danilo Iervolino da presidente della Salernitana. Impresa ardua, viste le acque in cui navigano i granata, ultimi e con soli 8 punti raccolti nel girone d’andata.







La Serie A resta quindi a 20 squadre ed evita scomodi stravolgimenti che avrebbe visto con l’esclusione dei granata: in un certo senso, a salvarsi è anche il Napoli, che avrebbe perso 3 punti come tutte le altre squadre che erano uscite vittoriose dalla gara contro i granata. A beneficiarne sarebbero state Verona, Genoa, Venezia e Cagliari, le uniche quattro squadre contro cui la Salernitana aveva raccolto punti.

La Salernitana continua quindi la sua permanenza in Serie A con la nuova gestione Iervolino: vedremo se la permanenza durerà fino a giugno o si spingerà oltre. A parlare è il campo e staremo a vedere se la dirigenza farà cambiare le parole al rettangolo verde.

Giuseppe Garofalo