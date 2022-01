Napoli, Insigne ad un passo dal Toronto: vicina la firma

Insigne vicinissimo al club canadese, che in settimana invierà alcuni rappresentanti in città

Ormai è scontato: si conclude l’avventura partenopea di Lorenzo Insigne, che resterà in azzurro fino a giugno per poi salutare Napoli e trasferirsi in Canada.

Il Toronto ha sbaragliato la concorrenza di altri club che avevano chiesto informazioni al Napoli riguardo a Insigne, su tutti Inter, Bayern Monaco e c’era stato anche un interessamento da parte delle due di Manchester.









In settimana Insigne incontrerà alcuni rappresentanti del club canadese militante in MLS, in viaggio verso Napoli, per limare gli ultimi dettagli del contratto che l’ala di Frattamaggiore firmerà a giugno, in modo da concludere il suo ultimo campionato con il Napoli.

Con il Toronto è già stato pattuito un quinquennale, durante il quale Insigne percepirà circa 8 milioni di euro netti a stagione più dei benefit che gli fornirà la società quali macchina e casa, per esempio, in modo da tamponare ed arrivare ai 9,5 milioni iniziali.



La proposta di De Laurentiis era quindi ben lontana da quella del Toronto: ADL non sarebbe andato oltre i 3,5 milioni e mezzo più 1 e mezzo di bonus fino al 2025. E i soldi ancora una volta dimostrano di essere tristemente passati alla base del calcio. Ennesima prova che le bandiere, quelle vere come Totti e De Rossi, non ci sono più nel calcio di oggi.

Insigne ora penserà a portare il Napoli in Champions League, da capitano quale è, e Spalletti è subito pronto a rimetterlo in campo contro la Juventus dopo la sua guarigione dal Covid. Si spera che Insigne non sia offuscato dal Toronto in una gara che può mettere come può tagliare le ali al Napoli.

Giuseppe Garofalo