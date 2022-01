Cambia il colore della bandiera di Francia, variazione con il blu navy

Va detto anche che il tricolore, prima di venire raffigurato sotto la forma della bandiera, era una coccarda. La Presidenza della Repubblica di Francia ci ricorda che fu La Fayette, “Eroe dei due mondi”, generale dell’esercito e, tra le altre cose, Vicepresidente dell’Assemblée nationale constituante del 1789, a regalare Luigi XVI, ricevuto all’Hôtel de Ville tre giorni dopo la presa della Bastiglia, una coccarda tricolore, dichiarando: “Vi porto una coccarda che farà il giro del mondo”.

Come detto già il bianco quindi andava a rappresentare la monarchia, mentre il blu ed il rosso riprendevano i colori della città di Parigi, segno, secondo il sindaco della città, “dell’augusta ed eterna alleanza tra il monarca e il popolo”.

La coccarda tricolore divenne poi simbolo di patriottismo e cominciò a fiorire nelle asole.

Bisogna ancora ricordare che, nell’autunno del 1790, l’Assemblea Costituente prese la decisione di equipaggiare con la bandiera a tre bande verticali tutte le navi da guerra e mercantili francesi, più precisamente i colori erano così ripartiti: rossa vicino all’asta, bianca al centro, banda più larga delle altre, blu in alto.

Un altro particolare da riportare riguarda il perché della struttura a direzione verticale che permetteva di distinguere l’emblema (bandiera) francese da quello olandese. La bandiera olandese, visibile con i colori rosso, bianco, blu disposti orizzontalmente, infatti era stata disposta sulle loro navi già da un secolo.

Ma la bandiera tricolore francese non prese la sua forma definitiva fino al 15 febbraio 1794 quando la convenzione nazionale decretò che la bandiera nazionale: “…Sarà formata dai tre colori nazionali, disposti in bande verticali, in modo che il blu sia attaccato all’asta della bandiera, bianca al centro e rossa fluttuante nell’aria”.

La leggenda nel frattempo narra comunque che sia stato il pittore Louis David a scegliere l’ordine dei colori che vediamo oggi.