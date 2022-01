TURRIS CALCIO, arriva il centrocampista Zampa

La S.S. TURRIS CALCIO è lieta di comunicare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Zampa (classe 1992), che si lega al club fino al termine della stagione sportiva in corso con opzione per una ulteriore stagione.

Colpo di mercato del direttore Primicile, che rinforza, così, la rosa con un centrocampista centrale da oltre 200 presenze tra i professionisti.





Zampa (assistito nell’operazione dagli agenti Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi della “GioSport Football Management”) rappresenta un profilo di assoluta esperienza nella categoria, già affrontata nelle fila del Potenza (13 presenze e 2 reti tra campionato e Coppa Italia nella prima parte di stagione) e, in precedenza, con le casacche di Rieti (dove è già stato allenato dal tecnico Bruno Caneo), Monopoli, Ancona, Feralpi Salò, Salernitana.

Nel suo curriculum, anche importanti esperienze in B con Ternana e Trapani, precedute da 4 presenze nella stagione 2011-2012 con la prima squadra della Lazio (una nel campionato di serie A, tre in Europa League), club in cui è cresciuto calcisticamente.

La S.S. TURRIS CALCIO formula un caloroso benvenuto ad Enrico Zampa che, a partire dalle ore 17 di questo pomeriggio, sarà presentato attraverso i canali ufficiali del club.