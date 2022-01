In città prosegue irrefrenabile l’aumento dei contagi da Covid-19. In soli quattro giorni, dal 30 dicembre al 2 gennaio, gli attuali positivi sono passati a 354 (al 29 dicembre erano 243). Un dato decisamente allarmante che denota come anche nella nostra città il contagio sta dilagando. Suscita allarme anche l’indice di contagio relativo all’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, che nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio è letteralmente schizzato al 926,30 (la precedente settimana era al 246,28); analogo balzo si è registrato anche nel dato regionale che è pari all’1.085,49 (la precedente settimana era al 349,48). Per rendere l’idea, basti pensare che appena un mese fa l’indice percentuale in città era appena al 91,89.





Fino al 30 dicembre sono 18.891 i cittadini ai quali è stata inoculata la prima dose di vaccino (79% della popolazione), 15.951 quelli a cui è stata inoculata la seconda dose (67% della popolazione), e 4.570 quelli a cui è stata inoculata la terza dose (19% della popolazione).