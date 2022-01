Mentre molti comuni mortali sognano una vita da miliardari, loro, i 500 più ricchi del pianeta dimostrano ancora una volta di sapere come investire e far fruttare le proprie fortune.

Anche se la pandemia da Covid-19 ha travolto e stravolto la vita della maggior parte delle persone, per il secondo anno, questi 500 imprenditori hanno incrementato i loro patrimoni di oltre 1 trilione di dollari (cifra complessiva).





Nello specifico: il patrimonio netto combinato dell’indice Bloomberg Billionaires supera, al 31 dicembre 2021, gli 8,4 trilioni di dollari. Si tratta di numeri che superano il PIL di tutti gli Stati ad eccezione degli Stati Uniti d’America e della Cina.

Va detto che, come avvisa Bloomberg, per la prima volta quest’anno: “10 fortune hanno superato i 100 miliardi di dollari“.

L’elenco dei miliardari viene stilato anche da Forbes World, che ha fotografato la ricchezza utilizzando i prezzi delle azioni e i tassi di cambio dal 5 marzo 2021.

Forbes mette in elenco le persone, ma anche le famiglie multigenerazionali che condividono le informazioni sulla loro ricchezza personale.





La rivista statunitense di economia include anche la ricchezza appartenente al coniuge e ai figli di un miliardario se quella persona è il fondatore del patrimonio. In alcuni casi vengono elencati fratelli, ma anche coppie se la ripartizione della proprietà non è molto ben definita.

All’interno della stima, che rende l’aggiornamento giornaliero del patrimonio netto sempre visibile (www.forbes.com/real-time-billionaires) e specifica la non conoscenza dei bilanci privati di ogni miliardario (tranne di quelli che lo forniscono), vengono messi in conto: società private, beni immobili, possedimenti di pezzi d’arte, etc.

Nell’ultimo anno c’è stato un tale aumento di ricchezza da vedere la nascita di un nuovo miliardario con una media di distanza pari a 17 ore (1 nuovo miliardario ogni 17 ore).

Nel frattempo va annotato che i più giovani miliardari del mondo nel 2021 includono un giovanissimo ereditiere (segue descrizione) ed i fondatori del servizio di consegna di cibo DoorDash, Andy Fang e Stanley Tang, i quali portano in dote un valore rispettivamente di 2 miliardi a testa.

Come non citare Austin Russell, produttore di componenti per veicoli elettrici Luminar, come ad esempio i sensori che aiutano le auto a guida autonoma. L’imprenditore ha all’attivo un patrimonio di 2,4 miliardi.

Gustav Magnar Witzoe, che possiede quasi la metà di SalMar ASA (per un valore di 4,4 miliardi), è invece un produttore di salmone norvegese, azienda già fondata dal padre nel 1991.







Forbes ha trovato dunque questi dieci miliardari di età inferiore ai 30 anni ed ha riscontrato che sommano tutti insieme un valore collettivo di 29,5 miliardi di dollari.

Nella lista dei 10 più ricchi troviamo anche Sam Bankman-Fritto, il quale ha lanciato la piattaforma di trading di derivati ​​cripto FTX e la società di trading Alameda Research. Bankman-Fried, così chiamato, ha una fortuna di 8,7 miliardi di dollari.

Ma descriviamo in breve (come anticipato sopra) anche il miliardario più giovane del pianeta, si tratta dell’erede Kevin David Lehmann (18 anni), il quale ha ricevuto da suo padre, Guenther Lehmann, il trasferimento di una partecipazione nella catena di farmacie tedesche e drogherie. David ha ricevuto questa donazione a soli 14 anni, rimasta però sotto amministrazione fiduciaria fino al suo 18esimo anno di età. In soldoni il neo miliardario detiene oggi il 50% del patrimonio della famiglia che equivale a 3,3 miliardi di dollari.

“Il numero di miliardari nella 35a lista annuale di Forbes dei più ricchi del mondo – annuncia la rivista – è esploso a 2.755″ (erano solo, si fa per dire, 660 più di un anno fa). Di questi ben 493 sono apparsi per la prima volta in assoluto nell’elenco, 210 provengono dalla Cina e da Hong Kong. Mentre 250, che avevano già perso in passato parte delle loro fortune, sono rientrati più forti di prima. In soldoni l’86% dei miliardari è più ricco di un anno fa.

Tutti questi miliardari messi insieme valgono 13,1 trilioni di dollari, rispetto agli 8 trilioni di dollari del 2020.

Per quanto riguarda la suddivisione record in base alla provenienza, gli Stati Uniti contano sempre il numero massimo di super ricchi (724), ma sono seguiti a ruota dalla Cina (698), comprendendo anche Hong Kong e Macao.





Se guardiamo il Bloomberg Billionaires Index, aggiornato al 31 dicembre 2021, troviamo Elon Musk in vetta alla classifica dei miliardari più ricchi. Il CEO di Tesla e SpaceX si ritrova all’attivo un valore pari a 273,5 miliardi di dollari, con un’incredibile variazione percentuale di +75%, il che equivale a +117,5 miliardi dalla cifra di partenza da inizio anno.

Il secondo (anche se l’aggiornamento in tempo reale ci dà al momento della pubblicazione Arnault e famiglia) è Jeff Bezos, CEO e fondatore di Amazon, amministratore delegato di Blue Origin, nonché proprietario del giornale Washington Post, con un valore di 194,2 miliardi ed un +2% da inizio anno (pari a +4 miliardi di dollari).

Bernard Arnault e famiglia, che controllano un vero e proprio impero di 70 marchi, tra cui Louis Vuitton e Sephora, sono presenti al terzo posto con 177,1 miliardi di dollari di valore ed una variazione percentuale da inizio anno di +55%, pari a 62,7 miliardi.





William Henry Gates III, detto anche Bill Gates, cofondatore di Microsoft, controlla oggi la Fondazione Bill & Melinda Gates e detiene 138,3 miliardi di dollari di valore, con una variazione percentuale di +5%, pari a 6,6 miliardi da inizio anno.

Larry Page, cofondatore di Google e già CEO di Alphabet, conta il quinto posto con 129,5 miliardi di dollari, +57% di variazione da inizio anno, equivalente a +47,0 miliardi.

Mark Zuckerberg, con i suoi 128,4 miliardi di valore sosta per ora in sesta posizione. Per il fondatore di Facebook, Instagram e WhatsApp, ci sono variazioni rispetto ad inizio anno di +24%, cioè 24,9 miliardi.

L’altro membro del consiglio di amministrazione di Alphabet e già cofondatore di Google Sergey Brin è in settima posizione, per lui ci sono a disposizione 124,6 miliardi di dollari, una variazione percentuale da inizio anno di +56% (44,8 miliardi). Annotiamo che nell’aggiornamento in tempo reale di Bloomberg, Brin passa però come ottavo.

Chiudiamo per il momento con l’ottavo posto della classifica dove troviamo Steve Ballmer che mostra una potenza di valore pari a 120,7 miliardi di dollari, una variazione percentuale del +50%, pari a 40,3 miliardi in più da inizio anno. Ballmer è ex CEO di Microsoft e proprietario della squadra Los Angeles Clippers.

Anche nel caso della ottava posizione, come per la seconda, l’aggiornamento in tempo reale di Bloomberg vede invece “l’Oracolo di Omaha”, Warren Buffett al posto di Steve Ballmer, che invece viene scalzato in decima. Invece in settima si presenta, al posto di Sergey Brin, il fondatore di Oracle, Larry Ellison, con un patrimonio di 120,4 miliardi di dollari.

Andrea Ippolito