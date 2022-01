Il Pentagono ha annunciato a fine 2021 che attraverso un nuovo ufficio si cercheranno di tracciare e valutare i fenomeni aerei non identificati (noti come UFO).

Si tratterebbe dei fenomeni aerei non identificati che entrano nello spazio aereo di addestramento militare.

Prima di procedere però è giusto ricordare e precisare che il cosiddetto “Pentagono”, che si tende ad identificare con il DOD, non è altro che la sede del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America (United States Department of Defense).

Altre sigle che identificano il Dipartimento sono “DoD”, scritto anche “DOD”.

Il DoD ha il controllo sulle Forze armate statunitensi e la sua sede è proprio, appunto, il Pentagono.

Fanno capo al Dipartimento della Difesa statunitense lo United States Department of the Army (l’Esercito militare), lo United States Department of the Navy (la Marina militare) e lo United States Department of the Air Force (l’Aeronautica militare).

Fa sapere Defense One che il vice segretario alla Difesa Kathleen Hicks ha riferito che la nuova struttura si chiamerà AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group).

La AOIMSG sarà inserita nell’ufficio del sottosegretario alla difesa per l’intelligence e la sicurezza ed avrà il compito di coordinarsi con altre agenzie federali per “rilevare, identificare e attribuire” oggetti di interesse non identificati e “per valutare e, se del caso, mitigare qualsiasi minaccia associata alla sicurezza del volo e alla sicurezza nazionale”.

All’inizio del 2021 – aveva aggiunto ancora Defence One – il direttore della National Intelligence pubblicava un rapporto riguardante oltre 140 avvistamenti noti di fenomeni aerei non identificati, che i piloti della Marina hanno segnalato per anni (va specificato però che il rapporto in questione non ha potuto provare che si trattasse di tecnologia extraterrestre).

La AOIMSG si coordinerà con l’ufficio del Direttore dell’intelligence nazionale (ODNI – Office of the Director of National Intelligence) anche per segnalare le nuove tecnologie che vengono messe in campo dalla Cina e dalla Russia.

Il Dipartimento della Difesa aveva già autorizzato, a fine aprile 2020, il rilascio di tre video della Marina non classificati, uno ripreso nel novembre 2004 e gli altri due nel gennaio 2015.

I video erano circolati online dopo che era stato effettuato un rilascio non autorizzato nel 2007 e nel 2017.

La Marina degli Stati Uniti aveva precedentemente riconosciuto che questi video circolanti di pubblico dominio erano in effetti video della Marina.

Dopo un’attenta revisione, il dipartimento aveva quindi stabilito quanto segue: “Il rilascio autorizzato di questi video non classificati non rivela alcuna capacità o sistema sensibile e non interferisce con le successive indagini sulle incursioni militari nello spazio aereo da parte di fenomeni aerei non identificati”.

Il Dipartimento aveva continuato a rilasciare quindi i video, in modo da evitare malintesi da parte del pubblico.

“I fenomeni aerei osservati nei video – aveva chiarito il Dipartimento della Difesa – rimangono caratterizzati come ‘non identificati’. I video rilasciati possono essere trovati presso la Sala di lettura del Naval Air Systems Command” (https://www.navair.navy.mil/foia/documents).

Andrea Ippolito