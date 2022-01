Torre Annunziata, PNRR: in arrivo 2 milioni di euro per la ristrutturazione dello stadio “Giraud”

I contributi in questione, in particolare per gli anni 2021-2026, confluiti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ammontano complessivamente a 3,4 miliardi di euro