Sale il tasso di positività ed i contagi da Covid a Castellammare di Stabia. La città delle acque nell’ultima rilevazione del 4 gennaio 2022 ha visto ulteriori 210 cittadini contagiati dal coronavirus 3 dei quali accusano sintomi gravi. I 210 nuovi contagiati portano il totale degli attuali positivi in città a 725.

I tamponi lavorati ieri sono stati complessivamente 1694 con un tasso di positività al 12,3%. Numeri in crescita e preoccupanti quindi. I dati ci dicono anche che il tasso di incidenza dei positivi in Campania è al 9,82 % contro quello più basso della città stabiese al 7,40%, mentre la percentuale dei nuovi contagi a Castellammare è del 10,12% e si avvicina al dato regionale complessivo del circa 12% regionale.

Passi avanti nella campagna vaccinale che attesta oltre 42mila persone che hanno completato il secondo ciclo di vaccini e 16.565 cittadini che hanno già ricevuto la terza dose.

I dati fanno presagire una situazione da non sottovalutare ma che se gestita con criterio non dovrebbe avere gli stessi effetti di quel non lontano 2020 che vide la situazione al collasso in tutto il paese e Castellammare in preda ai contagi.

L’Asl Na 3 Sud ha messo a disposizione il Numero Verde 800936630 nell’ambito del progetto “Il sostegno oltre la distanza” per informazioni e supporto psicologico. Il numero di pubblica utilità 1500 è invece stato attivato dal ministero della Salute. Le autorità ricordano di rispettare le nuove norme vigenti contro il coronavirus tra cui l’utilizzo ed uso del il Green Pass rafforzato

Ivano Manzo