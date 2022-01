Ancora un crollo nella notte nel cimitero di Poggioreale, a Napoli. Il cedimento, ha interessato l’edificio di tre piani di una congrega in prossimità dell’emiciclo della parte più antica del cimitero.



Stiamo parlando dello stesso cimitero, che purtroppo va in frantumi, dove riposano alcuni dei grandi nomi che hanno portato Napoli nel mondo, personaggi come Totò, Caruso, Scarpetta e Nino Taranto.

Interessati dal crollo parecchi loculi comuni, sarebbero circa 200, e delle cappelle gentilizie, che hanno subito ingenti danni. Alcune bare sono state danneggiate e i resti dei defunti sono fuoriusciti e sono tra le macerie.





Il crollo è stato scoperto intorno alle 6 dai custodi del cimitero, che hanno allertato la Polizia locale, intervenuta con alcune pattuglie. Vigili del fuoco e Protezione civile comunale sono al lavoro per la messa in sicurezza dei loculi danneggiati, ma soprattutto per verificare se che sotto le macerie non ci fossero vittime o feriti. Successivamente si procederà alla rimozione dei detriti che al momento hanno invaso l’area interessata dal crollo.

In queste ore poi si sta provando a capire le cause di questo disastro. Tra le ipotesi il lento e progressivo sprofondamento del suolo legato allo sfruttamento delle falde acquifere, fenomeno conosciuto con il nome di subsidenza, ma non si esclude che il crollo possa essere collegato ai lavori del vicino cantiere della linea 1 della Metropolitana.