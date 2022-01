Gli sportivi più pagati dell’ultimo decennio, ecco chi sono

Gli uomini più ricchi del pianeta sono ben altri, lo sappiamo bene, ma il mondo dello sport fa la sua degna parte e la sua decorosa figura. In questo articolo descriviamo chi sono gli atleti più pagati dell’ultimo decennio.

La lista degli sportivi più pagati degli ultimi 10 anni tiene conto dei pagamenti derivanti da stipendi e prize money, sponsorizzazioni e fee per le partecipazioni ad eventi ed altre manifestazioni.

I primi 10 del ranking sono tutti atleti di sesso maschile e provengono da differenti sport: 2 pugili, 2 giocatori di golf, 2 giocatori di basket, 2 calciatori, 1 tennista ed 1 pilota di formula 1.

I dati raccolti, che fanno riferimento agli ultimi giorni del 2019, mostrano anche differenze tra i due sessi.





L’unica donna che figura tra le sportive più pagate in assoluto, ma non tra le prime 10 posizioni, e nemmeno tra le prime 20, è Serena Williams con ben 215 milioni di dollari.

In prima posizione troviamo Floyd Mayweather con 915 milioni di dollari.

Pretty Boy Floyd e Money Mayweather, sono i soprannomi del pugile che è stato medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Ma i maggiori risultati Pretty Boy Floyd li ha avuti in ben cinque differenti categorie di peso, nelle quali è stato campione del mondo WBC.

Nel 2017 Mayweather ha terminato la sua carriera con un record di 50 vittorie senza nessuna sconfitta.

Segue quindi Cristiano Ronaldo con 800 milioni di dollari. L’attaccante della Juventus ha all’attivo oltre mille presenze in carriera in partite ufficiali.





Oltre alle innumerevoli vittorie con i club che lo hanno acquistato, nel corso della sua carriera Ronaldo ha conquistato: il Pallone d’oro per cinque volte (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), il FIFA World Player of the Year per una volta (2008), lo UEFA Men’s Player of the Year per tre volte (2014, 2016, 2017), il Best FIFA Men’s Player per due volte (2016, 2017).

Solo in terza posizione c’è Lionel Messi con 750 milioni di dollari. L’argentino è il calciatore più vittorioso della storia del Barcellona, con 10 campionati spagnoli, 6 Coppe del Re, 8 Supercoppe spagnole, 4 Champions League, 3 Supercoppe UEFA e 3 Mondiali per club.

Messi vanta nella sua bacheca anche: il Pallone d’oro (per sei volte: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019), il FIFA World Player of the Year per una volta (2009), l’UEFA Men’s Player of the Year per due volte (2011, 2015), il Best FIFA Men’s Player per una volta (2019).





Con 680 milioni di dollari si presenta in quarta posizione Lebron James. Il giocatore dei Los Angeles Lakers è considerato uno dei migliori cestisti di tutti i tempi.

Il player dell’NBA ha vinto il premio come NBA Most Valuable Player per quattro volte, nel 2009, 2010, 2012 e 2013. Ha raccolto tre titoli NBA: con i Miami Heat, nel 2012 e nel 2013, con i Cleveland Cavaliers, nel 2016, inoltre è stato eletto tutte le volte NBA Finals Most Valuable Player.

James ha conquistato con la nazionale statunitense: la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004, la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 e di Londra 2012.

Roger Federer è quinto con 640 milioni di dollari, al momento è anche il giocatore ad aver vinto più slam (20) e che ha partecipato al maggior numero di finali (31) nel mondo del tennis.





Lo svizzero è l’unico giocatore ad aver sollevato per ben 8 volte il trofeo di Wimbledon e ad essere stato in vetta al ranking ATP per 310 settimane, record che detiene anche per le settimane consecutive.

Federer si è aggiudicato per 6 volte le ATP Finals e possiede anche il record di maggior numero di partecipazioni alla finale (10), oltre ad aver fatto suoi il maggior numero di titoli sul cemento (67) e su erba (19).

L’ex numero 1 del mondo di tennis ha in bacheca sia l’oro del doppio, giocato insieme a Wawrinka alle Olimpiadi di Pechino 2008 sia l’argento del singolare delle Olimpiadi di Londra 2012.





Seguono a ruota i giocatori di golf Tiger Woods (sesto con 615 milioni) e Phil Mickelson (settimo con 480 milioni).

In ottava posizione c’è Manny Pacquiao (nome completo: Emmanuel Dapidran Pacquiao) con 435 milioni di dollari. Il pugile è il primo ed unico campione mondiale in otto differenti classi di peso, dove ha vinto dodici titoli iridati.

Kevin Durant si prende il nono posto della classifica con 425 milioni di dollari. Il cestista dell’NBA ha vinto con la nazionale statunitense la medaglia d’oro ai Mondiali in Turchia nel 2010, alle Olimpiadi di Londra del 2012, alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e alle Olimpiadi di Tokyo 2020.





Durant è stato eletto MVP (Most Valuable Player Award) della stagione NBA 2013-2014, campione NBA nelle stagioni 2016/17 e 2017/18 con i Golden State Warrior, viene riconosciuto MVP anche nelle due rispettive Finals.

In decima ed ultima posizione della singolare classifica compare Lewis Hamilton, che con 400 milioni di dollari è anche il pilota di formula 1 più pagato.

Il britannico ha vinto ben 7 mondiali: nel 2008 con la McLaren e nel 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 con la Mercedes.

Andrea Ippolito