Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), questa mattina su La7 a “L’aria che tira”, ha palesato la svolta dei presidi italiani dichiarando:

“Noi da sempre siamo per la scuola in presenza. Se però si vuole mettere in atto un piano effettivo con degli obiettivi da raggiungere allora non sarebbe una cattiva idea prendersi due/tre settimane di dad e però raggiungere gli obiettivi.





Al primo posto va messo l’aumento della percentuale di alunni vaccinati”.

Questa nuova presa di posizione avvalorerebbe la proposta del governatore De Luca che da giorni sta chiedendo lo slittamento del ritorno in classe per favorire una intensa campagna vaccinale per i giovani in età scolare.