PURPLE DISCO MACHINE guida, per il secondo anno consecutivo, la classifica “Top 100 Of The Year” di EarOne!

Dopo aver dominato il 2020 con la hit “Hypnotized”, il dj/producer multiplatino si ripete con “FIREWORKS” feat. Moss Kena e The Knocks, vincendo un caldo testa a testa nei giorni finali dell’anno e diventando il brano più ascoltato in radio secondo la classifica generale di EarOne.

Non solo, il singolo è in vetta anche alla classifica dance ed è il brano internazionale più trasmesso dell’anno.

“Fireworks” è un pezzo che si contraddistingue per la brillante produzione, caratterizzata da linee di basso funky, da un accattivante suono di chitarre, da percussioni tropicali e dalla straordinaria voce del cantautore Moss Kena. The Knocks completano la traccia con meravigliose voci di bambini provenienti da scuole di New York.

Il brano, con circa 100 milioni di stream, è certificato PLATINO e ha conquistato la #1 in radio in Italia per 3 settimane consecutive, la #1 in Germania e la #5 nella classifica radiofonica europea. Ha inoltre raggiunto la #1 in Germania e la #3 in Italia, Danimarca e Austria nella classifica di Shazam.

“Fireworks” è contenuto in “Exotica”, l’attesissimo album di inediti del dj/producer multiplatino. Il disco rende omaggio agli anni ’80 e a tutti gli artisti che hanno ispirato Purple Disco Machine a creare la sua musica, avviandolo sulla strada del successo. I 14 brani del disco, infatti, sono influenzati dal synth pop del Regno Unito, dall’italo disco di Giorgio Moroder, dal funk di Prince, dall’anima elettronica R&B di Luther Vandross & Jam & Lewis e dal sound di George Michael e Quincy Jones. “Exotica”, inoltre, racchiude tutti i groove, le chitarre e le linee di basso tipiche delle produzioni del dj e producer tedesco.

È disponibile in digitale anche “Club Exotica”, una nuova versione remix dell’ultimo disco di inediti di Purple Disco Machine. Il disco è dedicato al mondo dei club e delle piste da ballo, luoghi in cui il dj/producer multiplatino ha iniziato la sua carriera.

Con quasi 1 MILIARDO di stream e oltre 9 MILIONI di ascoltatori mensili su Spotify, Purple Disco Machine (nome d’arte nato dal collage di Prince e di Miami Sound Machine) continua a confermarsi all’altezza della sua 2a posizione nella classifica “Beatport Artist of All Time”.

Sinonimo di grande qualità ed esperienza per la musica house, il dj/producer multiplatino ha tenuto una lunga residency agli eventi di Glitterbox, oltre ad aver portato la sua musica in festival come Tomorrowland e Defected Croatia. Con una serie di remix degni di nota per artisti del calibro di Dua Lipa, Mark Ronson, Foals, Calvin Harris, Fatboy Slim, Sir Elton John, Royal Blood, Lady Gaga & Ariana Grande, Duke Dumont e Diplo & SIDEPIECE, insieme ai suoi brani originali “Body Funk”, “Dished (Male Stripper)”, e “Devil In Me feat Duane Harden & Joe Killington” dal suo album di debutto “Soulmatic”, Purple Disco Machine si rinnova e si supera di volta in volta.