La telenovela di Juventus-Napoli continua, e pare abbia trovato il suo finale. La ASL di Torino sembra aver dato il via libera per disputare la gara stasera, senza bloccare il Napoli, che sceglierà se presentarsi o meno sul campo.

Il Consiglio di Lega ha deciso di adottare alla fine il protocollo UEFA. Ciò significa che stasera il Napoli dovrà scendere in campo con almeno 13 giocatori di movimento più un portiere. In caso contrario sarebbe vittoria a tavolino per la Juventus.







Le 4 squadre bloccate dalle rispettive Asl perderanno invece 3-0 a tavolino, essendo che il Consiglio straordinario riunitosi ieri sera ha deciso di non rinviare tutte le partite.

Intanto stamattina i dipendenti del Napoli hanno effettuato un altro giro di tamponi, dai quali sono usciti fuori altri due casi positivi, che ancora non sono stati resi noti. Alcune voci parlano di un Elmas nuovamente positivo, ma sembra l’ipotesi più probabile che entrambi i contagiati facciano parte dello staff tecnico.

A breve tutti si sottoporranno nuovamente ad un ultimo giro di tamponi molecolari, per assicurare che tutti i componenti che stasera prenderanno parte alla gara siano negativi.









Per Zielinski, Lobotka e Rrahmani che in un primo momento, fino a pochi minuti fa, sembrava esserci la possibilità di scendere in campo, stasera niente da fare, restano in quarantena, come confermato dalla Asl di Torino: “Se c’è un provvedimento, va rispettato.

Quindi i tre giocatori che l’Asl di competenza ha messo in quarantena perché hanno avuto contatti con soggetti positivi al Covid, non essendo in possesso di Super green pass, non possono scendere in campo e devono restare in stato di isolamento per il tempo stabilito”.

La Asl Napoli 2 Nord aveva messo in quarantena i tre perché senza dose booster di vaccino, ma il Napoli aveva provato a farli scendere in campo schierando a proprio favore il tampone negativo dei tre calciatori.







Napoli senza i tre calciatori come deciso dalla Asl Napoli 2 Nord, da Torino non hanno fatto altro che rispettare quanto deciso dall’Asl di competenza. Partita completamente condizionata con un Napoli decimato da infortuni, squalifiche, Coppa d’Africa, Asl e soprattutto Covid.

Juventus-Napoli era una telenovela complicata l’anno scorso, quest’anno ancora più complessa, con tanti intrecci, tamponi, vaccini e Asl… Ma a quanto pare, a differenza della passata stagione, la partita si giocherà.

Giuseppe Garofalo