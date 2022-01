Pasta Cuomo: “Già realizzato un museo storico della pasta” nella Città di Gragnano

Segue il comunicato del Pastificio Cuomo di Gragnano

In merito alla notizia di poche settimane fa relativamente a quanto pubblicato su molti quotidiani per il museo della Pasta della Fondazione Vincenzo Agnesi a Pontedassio e le successive polemiche sul museo della pasta a Gragnano, ci corre l’obbligo di precisare che a Gragnano, grazie all’impegno della famiglia Cuomo, è stato già realizzato un museo storico della pasta che racconta la tradizione e la cultura dei pastai gragnanesi.

Ad oggi si può affermare che Gragnano abbia il museo della pasta più antico al mondo: il Museo della Pasta Cuomo che si trova nel centro storico della città e precisamente a via Roma 27.

Questo progetto è stato realizzato grazie al coinvolgimento ed alla collaborazione dei massimi esperti storici del territorio, racconta un pezzo di storia della città, che ha reso Gragnano famosa nel mondo per la produzione della pasta.

Si rappresenta che detto progetto è già stato riconosciuto dalla Fondazione Agnesi in sinergia con la sua responsabile della comunicazione con l’obiettivo di creare un’asse collaborativa trasversale vocata alla valorizzazione dell’italianità e nel 2022 ci sarà modo di poter assistere a tutta una serie di iniziative in combinazione tra Pasta Cuomo e Fondazione Agnesi.

Non vi è chi non veda che Gragnano è già stata riconosciuta a livello sia nazionale che internazionale come centro di cultura pastaia e come ambasciatrice della pasta nel mondo. Lo stesso riconoscimento non si limita solo alla produzione ma anche alla sua storia e alla cultura. Allo stesso modo Pontedassio con Agnesi e la sua Fondazione.

Gli addetti alla comunicazione della fondazione Agnesi, infatti, saranno in visita a Gragnano, avendone riconosciuto il ruolo fondamentale della sua tradizione pastaia locale, nel Gennaio 2022 ed in quell’occasione ci sarà un momento conviviale generale che vedrà l’organizzazione di una buonissima e classica spaghettata aperta a tutti.

Siete tutti invitati per suggellare questa nuova collaborazione per la quale la Fondazione Agnesi, nella persona del suo Responsabile alla comunicazione Emma Bertelli, si dice entusiasta.

In calce il comunicato della Fondazione Agnesi, pubblicato sul proprio sito internet con la dichiarazione di collaborazione con Pasta Cuomo nell’asse Nord – Sud

https://www. fondazionevincenzoagnesi.it/ 2021/12/16/nuovo-museo- nazionale-delle-paste- alimentari/