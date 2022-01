Conferenza stampa al Comune di Torre Annunziata, in quel di via Provinciale Schiti nella grande sala dove si celebrano i consigli comunali.

S’è discusso dei 28 milioni destinati al porto e l’architetto Di Donna s’è dato da fare per spiegare cosa sarà il nostro porto dopo gli interventi finanziati dal P.N.R.R.

Di tante altre cose ha parlato il sindaco Ascione, anticipando il Grande Progetto Pompei col quale la villa di Oplonti arriverà sotto lo Spolettificio, nel quale sarà creato un museo archeologico. Il tutto dovrebbe partire tra luglio e agosto con 18,5 milioni di finanziamento dai fondi europei.







Ancora s’è parlato del “quadrilatero”, che pure avrà qualche novità. Altri fondi serviranno a mettere a posto le nostre strade e, dulcis in fundo, il “Giraud”. La settimana prossima ci sarà un incontro nel quale si stabiliranno tante cose, ma di certo lo stadio si farà, stavolta non si fugge.

Ospedale, ecco un altro punctum dolens: tra 6 mesi, salvo complicazioni, dovrebbe riaprire il pronto soccorso, ma dipende dal covid.





Si sa che a molti queste cose non faranno fare salti di gioia, ma se questi interventi fossero concretamente realizzati, la nostra città cambierebbe volto e, probabilmente, potrebbe tornare a dare un senso di normalità ai suoi cittadini.

Lo scrivente, s’è permesso di fare una riflessione… Carenza di personale, Ufficio Tecnico acefalo, la lotta continua del PD che vuole, a tutti i costi, far cadere questo sindaco che ha voluto, e infine l’amministrazione in scadenza ormai tra pochi mesi: si riuscirà, ovviamente non dico a portare a termine, ma almeno ad iniziare i lavori che hanno una cronologia improcrastinabile?

Voglio sperarlo… ormai siamo nelle mani della speranza, ma questa volta i soldini, o meglio i soldoni, ci sono. Quindi…

Ernesto Limito