Continua anche nel 2022 il “Quisilegge – Il Festival del Libro a Stabia”. L’appuntamento letterario che ha il suo svolgimento nella sala congressi del Palazzo Reale di Quisisana a Castellammare di Stabia. L’appuntamento è fissato a domenica 9 gennaio alle ore 10 e 30 e l’ospite sarà Carlo Avvisati, scrittore e noto giornalista.

Avvisati parlerà del suo ‘A Vita Nova, ossia una traduzione in dialetto napoletano de la Vita Nuova di Dante. L’opera esce proprio in occasione del settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante e vuol essere un omaggio al Sommo Poeta. L’opera, nel rispetto di versi e della totalità dell’idea, ha reso fedelmente in napoletano tanto la prosa che il ritmo e il verso dantesco, molto spesso esaltandone la musicalità.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme sanitarie. Per accedere all’evento sarà necessario possedere il green pass rafforzato. L’evento sarà moderato dal giornalista Pierluigi Fiorenza.

Ivano Manzo