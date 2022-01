Buona prestazione del Napoli, che si porta a casa un punto d’oro: contro la Juventus è 1-1.

Nonostante la rosa che vede positivi a destra e a manca, ieri i ragazzi di Spalletti sono riusciti a pareggiare una gara che poteva essere una vittoria. Ma ci si accontenta così: questo risultato tiene a distanza di sicurezza la Juve e, allo stesso tempo, è una grande iniezione di fiducia. In queste pagelle ci saranno sicuramente tanti ottimi voti. Ma ora iniziamo.

Ospina: 6,5

Juventus che cerca lo specchio della porta pochissime volte. Ospina resta pronto e dice la sua. Non ha colpe sul gol di Chiesa: senza la deviazione di Lobotka, probabilmente il tiro sarebbe stato neutralizzato.

Di Lorenzo: 7

Il motorino sempre presente sulla fascia destra quando c’è bisogno. Pochi, se non nessuno, gli errori della sua partita.

Rrahmani: 7

Sempre ben posizionato, offre una difesa solida e massiccia. Ennesima grande prova del kosovaro, che sta riuscendo a tamponare in maniera perfetta la lunga assenza di Koulibaly. Con lui non passa niente.

Jesus: 6,5

Da rimproverare giusto qualche piccola disattenzione, nel complesso davvero un gran match di Juan Jesus, che, così come Rrahmani, resta solido e quando c’è da sporcarsi le mani lo fa senza pensarci su due volte.









Ghoulam: 6

Da apprezzare l’enorme sacrificio di Ghoulam, che in una scarsissima condizione fisica, ha tenuto botta alla Juventus per 90 minuti. Fa prendere qualche rischio ai suoi con qualche passaggio a vuoto, ma resta il fatto che la sua prestazione non è affatto da cestinare.

Demme: 7

Tuttofare nel centrocampo napoletano, con la sua solita cattiveria. Generoso in entrambe le fasi, specialmente quando c’è da fare a sportellate. Ieri sera anche abbastanza ispirato sul piano della creatività.









Lobotka: 6

Sembra un po’ impaurito e spaesato nella mischia, nonostante questo collabora bene insieme a Demme. Peccato per la deviazione che ha portato al gol di Chiesa, ma non si può incolpare per questo.

Zielinski: 7,5

Disegna calcio. Come al solito perno del gioco azzurro, spesso lo vediamo in zona tiro, pecca di timidezza scegliendo di allargare sugli esterni, ma davvero anche lui un tuttofare.

Politano: 7

Molto bene Politano, che si riprende dopo alcune partite opache. Alex Sandro va nel pallone di fronte all’estro e all’inventiva dell’ala numero 21, che ieri sera non ha fatto sicuramente mancare. Fornisce anche l’assist per il gol di Mertens.







Insigne: 7

Ottimo. Zittisce tutte le critiche riguardo il suo trasferimento al Toronto, con una bella prova sul campo. Con un gran taglio per Politano, porta il Napoli nella zona tiro per il gol del vantaggio.

Mertens: 7,5

Bisogna tirare? Mertens ieri sera era pronto a farlo in ogni momento. Bastava mettergli la palla sul piede. Non a caso il gol è suo. In più una punizione ad un soffio dalla rete e dei movimenti pericolosi che spesso mettono in trappola la Juve.







I subentrati

Elmas: senza voto

Petagna: senza voto

Partita tranquilla anche per Politano, che aiuta anche in fase difensiva, lasciandosi andare anche ad un grande urlo liberatorio dopo una bellissima chiusura in collaborazione con Di Lorenzo. Segno di spogliatoio unito.

Zanoli: Senza Voto







Domenichini: 7

Sostituisce Spalletti abbastanza bene: i tre cambi non li usa subito, li risparmia bene e allo stesso tempo riesce a far dosare le energie ai suoi.

Sozza: 5

Due errori da matita rossa per Sozza. Il gol di Chiesa non conta un solo fallo, ma due: prima di fiondarsi su Demme, Bernardeschi tocca la palla con una mano. All’85’ minuto un nettissimo fallo di De Ligt ai danni di Di Lorenzo in area di rigore non viene neanche controllato dal VAR. Pessimi errori.

Giuseppe Garofalo