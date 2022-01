Covid: nuovo boom di contagi a Boscoreale. Gli attuali positivi sono 610

Sono 264, su 1932 tamponi effettuati, i nuovi primi positivi al Covid-19 registrati in appena quattro giorni, dal 3 al 6 gennaio, che, all’esito del saldo con i guariti, fa crescere il numero degli attuali positivi a 610, il 2 gennaio i positivi erano 354, quasi raddoppiati.

Un dato che conferma il dilagare del contagio in città, in linea con l’andamento della pandemia a livello nazionale.





Fino al 5 gennaio sono 19.033 i cittadini ai quali è stata inoculata la prima dose di vaccino (83% della popolazione), 15.982 quelli a cui è stata inoculata la seconda dose (69% della popolazione), e 5.434 quelli a cui è stata inoculata la terza dose (24% della popolazione).

“Purtroppo, anche la nostra città – commenta il sindaco Antonio Diplomatico – sta vivendo un momento difficile con l’espandersi del virus che non sta risparmiando nessuna fascia d’età.





Faccio appello ai miei concittadini affinché non abbandonino mai la mascherina e abbiano sempre cura di detergersi le mani. Misure minime ma essenziali per contribuire a contenere la diffusione del Covid-19. Al contempo – conclude il Sindaco – rivolgo un invito a vaccinarsi a chi ancora non l’ha fatto, e a completare il ciclo vaccinale per i restanti cittadini”.