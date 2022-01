Oplonti Volley, allenamenti serrati anche durante la pausa

Se la Serie A di Calcio non si ferma, pur limitando l’ingresso allo stadio a 5mila spettatori per i prossimi due turni, i campionati regionali sono stati sospesi fino a fine gennaio.

Lo stesso è toccato un po’ in tutti gli sport. In Campania, i campionati regionali di volley riprendono il 29 gennaio.

Un’occasione, in casa della Vesuvio Oplonti Volley, prima nel Girone A di Serie C Femminile, per ricaricare le batterie e fare dei richiami tecnico-tattici.

Di ciò ne è convinto anche il coach Luciano Della Volpe: «Dopo la partita contro Marcianise, con la qualificazione alla finale di Coppa Campania, avevamo un solo obiettivo: prepararci al top per la partita dell’8 gennaio.

Devo dire che durante il periodo natalizio ci siamo allenati benissimo non lasciando nulla al caso poi, con il peggiorare dei dati dei contagi della pandemia, tutto è saltato e ci siamo ritrovati ad azzerare tutto».

Un peccato vista la forma fisica dell’Oplonti Volley ma una pausa per ricaricare le batterie non guasta mai, le pare?

«Fermo il campionato e coppa – spiega il coach – con data da destinarsi, ci siamo ritrovati a ripensare un po’ a tutto dal punto di vista sia tecnico che atletico. Si ricomincia il 29 gennaio in casa contro Molinari, direttamente alla terza giornata di ritorno mentre le prime due gare verranno recuperate infrasettimanale entro il 23 febbraio”.

“Comunque il gran lavoro tecnico e tattico delle feste ci ritornerà utile alla ripresa mentre come allenatore sono contento di avere finalmente del tempo per migliorare i fondamentali e fare lavori personalizzati per i quali di solito non c’è mai tempo”, continua Della Volpe.

“Guardiamo avanti con fiducia e con la consapevolezza di essere migliorati. Non vediamo l’ora di ricominciare, pandemia permettendo, e forza Oplonti!”, conclude il coach dell’Oplonti volley.