Sono diversi gli enti del terzo settore operanti nell’Arcidiocesi Sorrento Castellammare di Stabia, che hanno aderito per l’anno 2022 – 2023 al bando del Servizio Civile. Un’occasione importante per chi è interessato a vivere un’esperienza lavorativa e sociale.

Questi gli enti vincitori del bando. Fondazione O.I.E.R.M.o, Castellammare di Stabia. “Bimbi in progetto”, il progetto di cui è titolare l’Associazione Shalom – partener dell’Oiermo – è rivolto ai minori di 13 anni con una particolare attenzione alla disabilità. Le volontarie della Fondazione si occuperanno dell’azione educativa implementando le competenze di base dei ragazzi.

CPS – Comunità promozione e sviluppo, Castellammare di Stabia. L’organizzazione promuove la cooperazione tra i popoli e lo sviluppo integrale della persona umana ed è alla ricerca volontari per i suoi progetti di Servizio Civile Universale all’estero: Senegal, Congo e Perù.

Oratorio Salesiane Crawford, Sant’Agnello. È possibile partecipare al bando per il progetto “L’arcipelago delle emozioni”, lotta all’abbandono scolastico, minori 6 – 17 anni.

Oratorio Don Bosco, Gragnano. Sono attivi in sede due progetti per un totale di 18 posti. “Favole per ridisegnare il mondo”, Animazione culturale minori 2- 5 anni, “L’arcipelago delle emozioni”, Le iscrizioni del Servizio Civile si chiuderanno il 26 gennaio 2022.