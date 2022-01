THE ZEN CIRCUS annunciano l’uscita di “118”, il nuovo singolo feat. Claudio Santamaria. Il brano sarà disponibile su tutti gli store digitali da venerdì 14 gennaio.

Link al presave del brano: https://pld.lnk.to/118. Gli Zen Circus accompagnati da un ospite d’eccezione per un featuring inusuale in cui la musica incontra il cinema. Un episodio singolare che vede l’incontro tra una delle realtà più apprezzate del panorama musicale attuale e uno tra gli attori più rappresentativi del cinema italiano degli ultimi decenni.

“Ho molta stima degli Zen Circus – dichiara Claudio Santamaria – mi hanno chiamato per una collaborazione e, avendo io degli ottimi gusti musicali, ho accettato senza pensarci neanche un secondo.”

Il basso, la parte inferiore, il fondo. Dove ogni tanto ci piace guardare per sentirci tutti un po’ più in alto. Quello che non si trova nei social, nelle vetrine, nel regime imperante del ‘presobenismo’ a tutti i costi. Quartieri dimenticati dove il coprifuoco umano c’era ben prima del Covid e le ambulanze corrono a sirene spiegate anche tra risse, incidenti sul lavoro e disperazione. Tutto questo è 118, dove la differenza fra l’alto ed il basso esiste forte, ancora oggi.”

Con oltre 20 anni di attività alle spalle, The Zen Circus non smettono di rinnovarsi, aggiungendo sempre nuove esperienze alla loro lunga discografia. È datato 2020 il loro ultimo album di inediti “L’Ultima Casa Accogliente”, ennesimo capitolo di una carriera incredibile che conta 11 album, un romanzo anti-biografico edito da Mondadori, una importante partecipazione in gara tra i big al Festival di Sanremo nel 2019 e migliaia di concerti, con i quali gli Zen Circus continuano ad ampliare e nutrire il folto pubblico transgenerazionale che segue da sempre i loro live.

Con l’uscita di “118” continuano le sorprese di inizio anno per la band che ha recentemente annunciato anche il ritorno sui palchi con il tour indoor in partenza ad aprile. Queste le date in calendario:

01 aprile 2022 Bologna – Link

06 aprile 2022 Milano – Alcatraz

07 aprile 2022 Torino – OGR

08 aprile 2022 Perugia – Urban

09 aprile 2022 Senigallia (AN) – Mamamia

23 aprile 2022 Bari – Anchecinema

05 maggio 2022 Roma – Atlantico

06 maggio 2022 Firenze – Tuscany Hall