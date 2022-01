Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e di divieto di dimora in tutti i Comuni

ricompresi nella Regione Campania, emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini

Preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica

– Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 11 persone gravemente indiziate, a vario

titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, tutte operanti

nel Comune di Ercolano.

Il provvedimento è stato emesso in seguito ad una articolata attività d’indagine coordinata

dalla DDA di Napoli e condotta dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano, da agosto 2017 a

ottobre 2018, avviata all’indomani dell’esplosione di quattro colpi d’arma da fuoco, a scopo

intimidatorio, all’indirizzo dell’abitazione di Cefariello Vincenzo. Le successive indagini

hanno disvelato l’esistenza e l’operatività di un’associazione finalizzata alla

commercializzazione di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno interessato una strutturata organizzazione i cui componenti di spicco sono legati da vincoli familiari, che hanno operato sul territorio di Ercolano con particolare

scaltrezza e determinazione nello svolgimento dell’attività illecita, nonostante alcuni di

questi fossero già stati sottoposti a misure cautelari, fissando appuntamenti con i fornitori

dello stupefacente e organizzando i traffici dell’intero sodalizio.