La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver raggiunto l’accordo con la U.S. FIORENZUOLA 1922 (serie C, girone A) per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Francisco Sartore Dos Santos Perez.

Nel ringraziarlo per il contributo fornito al club nella stagione sportiva in corso, la società augura all’attaccante classe 1995 le migliori fortune umane e professionali.