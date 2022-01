Sanità: un nuovo hub vaccinale per la Penisola Sorrentina

Sarà la sede dell’ex Azienda di Soggiorno e Turismo, in via Luigi De Maio 35, a Sorrento, ad ospitare il nuovo hub vaccinale al servizio dei cittadini della penisola.

La decisione è stata annunciata da Massimo Coppola e Piergiorgio Sagristani, rispettivamente sindaci di Sorrento e di Sant’Agnello, al termine di un confronto con i vertici locali di Federalberghi e con la proprietà dell’adiacente Circolo dei Forestieri. Un’operazione resa possibile anche grazie al contributo di Gianluigi Aponte, presidente della Fondazione Sorrento.







“Grazie alla collaborazione di Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina, alla generosità del comandante Gianluigi Aponte, alla Regione Campania, che ha reso disponibili i locali, alla famiglia Parlato, che gestisce il Circolo dei Forestieri ed in particolare a Gennaro Sosto, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, che ha assicurato le dosi necessarie, partiremo entro la prossima settimana con il nuovo hub, per venire incontro alle difficoltà di tutti i nostri concittadini che attendono di essere vaccinati – spiegano i sindaci Coppola e Sagristani – All’indomani dell’obbligatorietà decisa dal governo per gli over 50 e della necessità di effettuare le terze dosi, si assiste da giorni a file interminabili davanti ai centri di Vico Equense, Piano di Sorrento e Massa Lubrense.







Anche con il contributo degli altri Comuni peninsulari, potremo fare fronte alle spese necessarie. Con l’occasione ringraziamo anche la famiglia Acampora, che aveva messo a disposizione l’Hotel Vesuvio per accogliere nuovamente un centro vaccinale. Intanto il nostro impegno nella lotta al Covid-19 continua senza sosta, e andremo avanti per garantire a tutti l’assistenza necessaria”.