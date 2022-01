Il sindaco Giosuè D’Amora è positivo al Covid. E’ stato lo stesso primo cittadino ad annunciarlo, attraverso una nota ufficiale che raccomanda ai cittadini sammaritani di adoperare tutte le precauzioni previste dai protocolli vigenti, al fine di limitare il contagio. “Dopo aver avvertito qualche sintomo di febbre – afferma il primo cittadino – sono risultato positivo ad un antigenico rapido che avevo a casa”. D’Amora ha fatto sapere di essersi posto in isolamento fiduciario e soprattutto di essere sereno nonostante lievi sintomi poichè vaccinato.





“Negli ultimi giorni sono stato sempre molto attento con le norme di precauzione, ma incontrando tante persone ho ritenuto opportuno dirlo subito anche sui social”. Intanto sono circa 300 i cittadini positivi al coronavirus. Numeri che s’impennano e che hanno spinto il sindaco a decretare una sorta di “semi – lockdown” per 7 giorni. Chiuse piazze e strade per bloccare i contagi. Stop anche all’ingresso al pubblico degli uffici comunali. Consigliato agli anziani di non uscire di casa. In un’apposita ordinanza, il primo cittadino ha disposto la chiusura delle piazze comunali (piazza Borrelli, piazza Giovanni Paolo II e piazzetta Padre Pio (dalle ore 8 sino alle 6 del giorno dopo) fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private.

Stabilità anche la chiusura del parco pubblico in piazza e lo stop della tensostruttura e dello stadio comunale, con la sospensione di ogni attività sportiva tranne l’allenamento degli atleti o arbitri di chi partecipa a campionati professionali o dilettantistici riconosciuti. Stabilita anche la chiusura al traffico veicolare e pedonale delle strade di accesso al cimitero comunale e della zona Pip, dalle ore 18 sino alle 5 del giorno dopo. Il cimitero comunale non dovrà contemporaneamente contenere più di 50 visitatori. E’ altresì vietato l’accesso del pubblico presso tutti gli uffici comunali.