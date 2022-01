Dopo l’annuncio dei giorni scorsi da parte del sindaco stabiese Gaetano Cimmino arriva il nuovo modello organizzativo per la prenotazione dei vaccini contro il coronavirus. “La direzione strategica dell’Asl Napoli 3 Sud – scrive il primo cittadino di Castellammare su Facebook – ha comunicato un nuovo modello operativo per accesso alla campagna vaccinale anti Sars CoV2 che entrerà in vigore da venerdì 14 gennaio”.

Per accedervi è necessaria la prenotazione o convocazione da parte del personale sanitario, il tutto con specifiche differenze per somministrazione di prima, seconda e terza dose. Nello specifico: Per la prima dose, i cittadini over 12 anni che devono iniziare il ciclo vaccinale sono chiamati obbligatoriamente a due opzioni, ossia o si provvede all’iscrizione alla piattaforma regionale delle adesioni al link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino, con conseguente invito e convocazione dello stesso da parte della Azienda (nella convocazione inviata saranno riportati sede del P.V.P., giorno ed orario della somministrazione) oppure in alternativa la prenotazione può partire direttamente dell’utente interessato alla “piattaforma prenotazioni open day” al link https://opendayvaccini.soresa.it/, con cui è il cittadino a scegliere la sede del P.V.P., il giorno e l’ orario della somministrazione vaccinale; fermo restando se la sede scelta ha capacità operativa in quello specifico momento

Per quanto riguarda l’iniezione della seconda dose i cittadini interessati, di tutte le fasce di età, tiene fede per la prenotazione, l’atto rilasciato alla somministrazione della prima dose; Infine i cittadini che devono ricevere la “terza dose” (c.d. booster o addizionale) è obbligatoria la prenotazione personale utilizzando la “piattaforma prenotazioni open day”, che si trova al seguente link: https://opendayvaccini.soresa.it/. Per i minori situati nella fascia di età fra i 5 ed 11 anni, i genitori potranno accedere ai centri di vaccinazione pediatrici mediante semplice prenotazione, tramite PLS/MMG o registrazione alla piattaforma regionale delle adesioni, utilizzando il link seguente: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino o accesso libero nei canali dedicati.