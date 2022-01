Covid a Pompei, nuovo report contagi: 84 nuovi casi positivi e 24 guariti

Ancora in aumento il numero dei positivi a Pompei. Nel nuovo bollettino Covid del 15 gennaio in città sono stati riscontrati 84 nuovi casi positivi e 24 guariti.

Negli ultimi 5 giorni, dal report del 10 gennaio a quello odierno, il numero delle persone attualmente positive è aumentato di 375 nuovi contagiati. Nello stesso periodo sono risultati guariti 52 pompeiani.







In totale le persone attualmente positive risultano essere 1.093, mentre i guariti salgono a 2.608 unità, resta stabile, fortunatamente, la casella dei decessi che conta sempre 62 vittime da inizio pandemia.

Da inizio crisi epidemica salgono a 3.786 le persone colpite dal coronavirus nel comune di Pompei.







Prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione per gli under 18: ora si pensa alla fascia 12-18 anni. Dopo i bambini dai 5 agli 11 anni, il Comune e l’Asl Napoli 3 Sud hanno organizzato, dalle 9 alle 14, l’open day presso il Liceo “Pascal”. Il Sindaco Carmine Lo Sapio: “Se vogliamo che la scuola sia in presenza e sicura è indispensabile, oltre al rispetto dei protocolli, che tra i banchi siedono più vaccinati possibili”.