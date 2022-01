Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto alle sostanze stupefacenti, all’interno del complesso edilizio di case popolari di via Solimena a Sant’Antimo hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo il quale, alla vista degli operatori, ha lanciato dalla finestra una busta di patatine con dentro 44 stecche di hashish del peso di circa 89 grammi.







Inoltre, all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto la lama di un taglierino, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Rosario Oliva, 30enne di Sant’Antimo già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.