Ieri pomeriggio e stamattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in via Santa Maria della Neve e in via Campiglione numerosi abeti, pini e diverse masserizie occultati per essere incendiati in occasione del “cippo” di Sant’Antonio Abate.





Il materiale è stato consegnato a personale dell’ASIA intervenuto per la rimozione.