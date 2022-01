Il 2022 si apre con un cambiamento in ambito societario per la Juve Stabia. Infatti la società stabiese ha comunicato l’ingresso di un nuovo dirigente in qualità di amministratore unico. Si tratta del dottor Filippo Polcino che subentra nel ruolo all’avvocato Todaro, che comunque resta nell’organigramma come direttore generale.









Il comunicato ufficiale della società sportiva di Castellammare di Stabia, nel dare il benvenuto al nuovo amministratore unico, spiega che a causa impegni personali e professionali, l’avv. Vincenzo Todaro non ricoprirà più il ruolo di amministratore unico della società, incarico che passa appunto al Dott. Filippo Polcino, già consigliere d’amministrazione dell’Università degli studi del Sannio, con una lunga carriera nel campo del marketing e del management aziendale. Polcino è stato Direttore Generale del Campobasso, per poi diventare Delegato dell’Amministratore dell’Avellino e con trascorsi anche nel Foggia.

Contemporaneamente la sessione di calcio mercato invernale entra nel vivo. Il ds Rubino si sta muovendo per rinforzare la squadra con alcuni innesti in attacco con un esterno nonché in difesa e a centrocampo. Il 31 gennaio si chiuderà questa sessione.





Si segnala altresì in uscita la cessione del centrocampista Luca Berardocco, classe ’91, da un paio di anni con i gialloblù, essendo stato perfezionato l’accordo con la Carrarese Calcio 1908. “La società ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati in questi anni”.

Per quanto riguarda la ripresa del campionato, dopo lo stop di un paio di settimane di tutto il torneo di C per le problematiche legate alla pandemia, la Juve Stabia sarà impegnata domenica 23 gennaio alle ore 17.30 in trasferta a Campobasso.



A seguire il calendario delle prossime partite e giornate dopo quella contro in Campobasso, incluse le date dei posticipi della seconda e terza giornata di ritorno.

5a JUVE STABIA–FOGGIA Lunedì 31 Gennaio ore 21.00;

2a AVELLINO–JUVE STABIA Giovedì 3 Febbraio ore 18.00;

6a JUVE STABIA–LATINA Domenica 6 Febbraio ore 17.30;

7a PALERMO-JUVE STABIA Sabato 12 Febbraio ore 17:30;

8a JUVE STABIA-CATANIA Martedì 15 Febbraio ore 18:00;

9a PICERNO-JUVE STABIA Sabato 19 Febbraio ore 17:30;

3a JUVE STABIA-VIBONESE Martedì 22 Febbraio ore 21:00;

10a JUVE STABIA-MONOPOLI Sabato 26 Febbraio ore 17:30.

Domenico Ferraro