Nella mattinata del 15 gennaio, personale del Commissariato di P.S. di Pompei, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha tratto in arresto una persona di origine serba, già gravata da diversi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, in quanto gravemente indiziata del reato di rapina impropria.







In particolare, lo scorso 7 agosto gli agenti del Commissariato di Pompei intervenivano in via Colle San Bartolomeo, nelle adiacenze della locale casa di cura, dove era stata segnalata la presenza di un individuo intento a forzare un’auto parcheggiata in strada.

Sul posto i poliziotti dopo una mirata attività di indagine, svolta anche mediante la raccolta di informazioni da alcuni testimoni, riuscivano ad identificare la persona che aveva richiesto l’intervento della polizia, la quale riferiva di aver notato dal balcone della sua abitazione un uomo che, dopo aver frantumato il finestrino di un veicolo parcheggiato, aveva portato via alcuni oggetti che erano nell’abitacolo. Il testimone consegnava inoltre alla polizia giudiziaria un filmato dell’intera vicenda realizzato con il proprio cellulare, aggiungendo di essere stato gravemente minacciato dal ladro allorquando aveva tentato di farlo desistere dall’impossessarsi della refurtiva avvisandolo della registrazione che stava effettuando.

Le ulteriori indagini, espletate dal Commissariato pompeiano e coordinate dalla Procura oplontina, consentivano di pervenire, con ragionevole certezza, alla identificazione dell’autore della rapina nell’odierno arrestato, già noto alle Forze dell’ordine in quanto coinvolto in altre indagini concernenti reati simili.





L’indagato, a seguito di mirate ricerche, è stato rintracciato presso il campo ROM di Giugliano in Campania ed arrestato. All’esito delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale dove resterà a disposizione del GIP di Torre Annunziata.