Una tradizione da valorizzare, una risorsa fondamentale alla quale attingere. Il mare non fa soltanto parte del panorama di Torre Annunziata, ma è l’anima stessa della città. E la missione della locale delegazione della Lega navale italiana sta tutta qui: connettere il territorio a tutte le attività per la salvaguardia e la valorizzazione dell’elemento marino coinvolgendo la scuola, lo sport, il sociale. Ed il programma della neo presidente appena eletta, Antonella Giglio, verte proprio su questo.

«Il mare è un asset strategico dell’economia non solo oplontina ma campana – spiega la Giglio, imprenditrice nel settore nautico – che troppo spesso viene dimenticato. Sono orgogliosa per una nomina che corona una vita professionale e imprenditoriale che ha avuto nel mare il suo principale elemento di forza».

«Ricoprirò il mio ruolo alla guida della Lega navale di Torre Annunziata seguendo il principio della collaborazione e della cooperazione – prosegue la neo presidente –. Tutte le esperienze e tutte le progettualità e tutti i buoni propositi, per far crescere la nostra realtà, sono i benvenuti. Torre Annunziata ha bisogno del mare».

«Antonella Giglio ha tutte le carte in regola per ricoprire questa carica – spiega la delegata regionale Campania e Basilicata della Lega Navale, Francesca Zei – la sua relazione programmatica è sembrata ottima per il rilancio della sede di Torre Annunziata. Un programma impegnativo, ma realizzabile. È una persona piena di entusiasmo e piena di voglia di fare, soprattutto molto attiva nel sociale. È la figura che serve: d’altronde lo scopo della Lega è quello di avvicinare la cittadinanza alla risorsa mare, che trasmette dei valori e tutti i soci a loro volta devono trasmettere ciò».