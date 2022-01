Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via De Roberto una motocicletta, con un uomo a bordo, che era spinta dal conducente di un altro ciclomotore. Quest’ultimo, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga mentre l’uomo a bordo della moto è stato raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato.





Inoltre il motoveicolo, che aveva il bloccasterzo spaccato, era stato rubato poco prima in corso Meridionale dove il proprietario lo aveva parcheggiato in mattinata,

Un 20enne napoletano, è stato arrestato per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e furto aggravato mentre il motoveicolo è stato restituito al proprietario.