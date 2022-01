Napoli, giornata da incorniciare: è vittoria con il Bologna, cadono invece le milanesi

C’era da vincere e il Napoli ha vinto: secco 2-0 al Bologna, condito da una prestazione super, specialmente di Fabiàn Ruiz, Lozano e Zielinski, e ora gli azzurri si avvicinano alla vetta della classifica, portandosi a -4 dall’Inter capolista, che però, ricordiamo, ha una partita in meno da giocare.





E’ stato un weekend (lungo) da incorniciare per il Napoli, che è l’unica delle prime 5 a vincere insieme alla Juventus, che resta sempre distante 5 lunghezze dai partenopei: storia diversa per le lombarde.

Ieri Atalanta e Inter si sono fermate con un pari a reti bianche che accontenta il Napoli, in contemporanea alla gara del Dall’Ara il Milan cade allo scadere contro lo Spezia, che segna il gol decisivo a recupero inoltrato.

Con una doppietta di Lozano il Napoli decide la gara del Dall’Ara e zittisce tutte le critiche piovute su calciatori e allenatore dopo la brutta eliminazione in Coppa Italia.









Il Napoli fin da subito era partito con il vento in poppa: con il ritorno di buona parte dei titolari, la formazione di Spalletti è riuscita a esprimere il gioco predicato dal tecnico toscano: tanto giro palla insistente ma paziente. A guidare la manovra del Napoli un Fabiàn Ruiz presente in ogni zona del campo, che rasenta la perfezione, e anche Zielinski, che si illumina d’immenso quando c’è da ripartire.

E proprio dagli sviluppi di questo possesso palla del Napoli, dopo alcune occasioni, nasce il gol del vantaggio. Lo firma Lozano, che raccoglie un cross di Di Lorenzo che Mertens lascia sapientemente scorrere, per poi trovare il sinistro del messicano: palla in rete.







E’ un Napoli che continua a giocare sullo stesso copione, non prolifico al massimo ma sicuramente spumeggiante e divertente, dopo il “non gioco” visto solo giovedì scorso.

Un minuto e mezzo della ripresa e il Chucky Lozano segna il gol valevole la prima doppietta in azzurro: Zielinski e Fabiàn Ruiz disegnano calcio. Infatti il polacco trova un taglio splendido per lo spagnolo che è posizionato in maniera perfetta. Cross per Lozano, che a due passi dalla porta con un tocco si libera dalla pressione di Skorupski e a porta sguarnita deposita in rete: 0-2.







Si continua a giocare a ritmi vertiginosi, c’è anche l’ingresso di Osimhen che va subito vicino al gol, poi a partire dall’80’ il Napoli comincia gradualmente a staccare la spina e a dedicarsi alla difesa, piuttosto che spendere energie in cerca del gol che avrebbe messo il lucchetto alla gara.

Brivido nel recupero, quando Svanberg con una gran punizione fa vibrare l’incrocio dei pali , ma nonostante questo il Napoli arriva al triplice fischio senza reti subìte e 3 punti in tasca: servivano come il pane e sono arrivati.

Giuseppe Garofalo