Con il diffondersi della nuova variante Omicron, caratterizzata da una peculiare contagiosità, l’Amministrazione Comunale ha inteso attuare ogni strategia possibile per il contenimento del diffondersi del Sars-Cov2. Tra le tante strategie, poste in essere su richiesta del primo cittadino, c’è quella di sottoporre a tampone anti Sars-Cov2 tutta la platea scolastica frequentante la scuola elementare e la scuola secondaria di I grado.





“Lo scopo di tale iniziativa – spiega il Sindaco Carmine Lo Sapio – è quella di assicurare a tutti gli alunni – e le relative famiglie – un ambiente sicuro, con un monitoraggio quotidiano volto a scongiurare che l’esistenza di positivi asintomatici possa creare potenziali focolai nelle classi coinvolte”.

La Giunta Lo Sapio, in tale ottica di prevenzione, ha approvato la delibera volta a promuovere una campagna di prevenzione sanitaria al Covid-19 in favore di tutta la platea scolastica delle scuole elementari e secondarie di I grado, mediante la realizzazione di uno screening a tappeto con tamponi anti Sars-Cov2. Il Comune ha demandato agli Istituti Comprensivi l’organizzazione logistica della campagna di prevenzione e di trasmettere il numero complessivo di alunni per ogni singolo plesso scolastico.