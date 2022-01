Piazze di spaccio nei rioni “Annunziata” e “Provolera” a Torre Annunziata: arrestati dalla guardia di finanza i tre presunti responsabili. Oggi le fiamme gialle oplontine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura nei confronti di tre persone accusate di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Le indagini sono partite a giugno 2020 quando la guardia di finanza ha arrestato alcune persone sequestrando 195 grammi di marijuana.









A quel punto sono state installate diverse telecamere di sorveglianza nei pressi dell’abitazione di uno degli indagati e sono partite intercettazioni e servizi di controllo attraverso i quali sono stati individuati e fermati numerosi acquirenti. In questo modo è stata accertata l’esistenza delle due piazze. Quella al rione Annunziata è riconducibile al giovane C. L. mentre quella al rione Provolera alla coppia P. F. e F. P..

Le indagini hanno consentito di ricostruire un centinaio di episodi di cessione di marijuana, cocaina e crack che sarebbero avvenuti non solo all’interno delle abitazioni degli indagati ma anche in strada attraverso uno spaccio itinerante organizzato previo appuntamento telefonico. Nel corso dell’inchiesta sono stati sequestrati 154 grammi di cocaina e 317 grammi di marijuana occultati in un cantiere edile nel rione Annunziata.







Durante le perquisizioni odierne i finanzieri, avvalendosi di unità cinofile antidroga, hanno rinvenuto presso l’abitazione di uno degli indagati due bustine di marijuana nonché presso la casa di un altro indiziato due bustine di marijuana. Ancora, nell’abitazione di un altro indagato è stata scoperta la somma di 8500 euro. C. L. e P. F. sono finiti in carcere mentre F. P., essendo madre di un bambino di meno di un anno, si trova adesso agli arresti domiciliari.