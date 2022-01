Juve Stabia, il mercato tra arrivi e partenze

I potenziali arrivi, secondo le voci, sono il portiere Dini dalla Fidelis Andria e l'esterno Ceccarelli, ex Catania, già con le vespe in serie B nel 2013

Domenica prossima la Juve Stabia incontrerà il Campobasso alla ripresa del campionato di serie C.

Il match si terrà dopo lo stop del torneo per le problematiche legate alla pandemia.

Intanto durante questa settimana ci sono stati alcuni movimenti di mercato per le vespe, sia in ingresso che in uscita.

La Juve Stabia ha perfezionato l’accordo con il Cosenza per la cessione in prestito del portiere Edoardo Sarri, classe ’99.

Si segnala un altro movimento in uscita, quindi la cessione, a titolo definitivo alla Pro Vercelli, dell’attaccante Giuseppe Panico.

In entrata la Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo dalla Football Club Pro Vercelli 1892, del centrocampista Bilal Erradi, classe ’01.

Il calciatore, natio di Borgomanero (Novara), è cresciuto calcisticamente nella Pro Vercelli.

Queste le sue prime dichiarazioni, come da comunicato del club: “Sono contento di essere arrivato in una piazza così importante. Non vedo l’ora di integrarmi con la squadra, conoscere il mister e i compagni e di mettermi a disposizione per raggiungere gli obiettivi del club. So che la nostra curva è molto calorosa e non vedo l’ora di vederli allo stadio”.

Il ds Rubino sta lavorando per rinforzare la squadra gialloblu’. Rumors di radio- mercato parlano dell’arrivo di un nuovo portiere e di un paio di esterni d’attacco.

Domenico Ferraro