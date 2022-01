Napoli, violenza fuori controllo: dottoressa malmenata per strapparle il cellulare

“Stasera sotto casa sono stata aggredita, picchiata, presa a pugni, ho subito un’aggressione praticamente con le chiavi di casa in mano. Ho reagito con calci e pugni. Ho subito un’aggressione totalmente immotivata, mi hanno rubato il cellulare vecchio e mal funzionante”. A denunciarlo attraverso i social Chiara Lanza Volpe, nata a Palermo e chirurgo in una nota clinica partenopea.

Ma ciò che desta maggiore delusione, perplessità ed amarezza nella dottoressa, come si evince dal post pubblicato, non è il furto ma “… i pugni che mi sono stati dati, la cattiveria con cui sono stata buttata a terra, presa a calci e strattonata“.









La professionista, che ha appunto raccontato tutta la vicenda e tutto il suo stato d’animo con un post su Facebook all’alba di ieri, ha poi aggiunto: “Sono poi sopraggiunti i militari che stazionano nei pressi di casa mia che erano totalmente sconvolti per l’accaduto. Mi hanno aiutata e hanno chiamato la polizia che è arrivata dopo un po’ (totalmente impegnata per le continue aggressioni che stanno avvenendo a Napoli) ed io me la sono cavata con lacrime di rabbia, sgomento, paura, tanta paura e lividi sparsi per il corpo. Ho combattuto con calci e pugni in difesa per ciò che accadeva. Sto bene, ma sono scossa e arrabbiata. Ma sto bene. Lo dico per non farvi preoccupare…i lividi passano…Ho voluto scrivere questo post per condividere la mia esperienza. Premettendo che vivo a Napoli da 5 anni e mezzo e nel giro di 5 giorni mi è accaduto l’impossibile, il mio appello si rivolge a chi ai piani alti controlla questa città. Ecco, questa città che io ho sempre amato, è diventata totalmente invivibile. Io lavoro dalla mattina alla sera e alla notte e alla mattina successiva, e non mi fermo MAI. Mi lascio libera una sera a settimana, per svagarmi, perché sono giovane e perché voglio almeno godermi qualche ora di giovialità, perché il lavoro è importante, ma sono convinta che almeno una sera a settimana bisogna distrarsi”.

Il post si conclude con un triste e sconfortante interrogativo e una speranza: “Ma, mi viene spontaneo da chiedere… perché investire in questa città e buttare sangue se mi risponde trattandomi male, aggredendomi, derubandomi e picchiandomi?!”

«Spero che questo post possa girare – conclude la dottoressa – e questa mia denuncia arrivi a chi di dovere, quindi condividete se potete, perché forse è l’unica speranza che abbiamo per riprendere una città totalmente allo sbaraglio».







L’aggressione è stata segnalata al 113 sabato a notte fonda da una pattuglia dell’Esercito. Per fortuna, non è stato necessario ricorrere alle cure ospedaliere.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Da tempo sosteniamo che la situazione a Napoli e provincia sia fuori controllo. Da una parte leggi troppo permissive consentono a criminali, delinquenti, camorristi e vandali di fare quello che vogliono. Di manifestare addirittura pubblicamente e orgogliosamente l’essere criminali. Dall’altra il consenso sociale di cui gode la delinquenza. Se sei un farabutto, un ladro, uno spacciatore o anche un camorrista ti vengono dedicati altarini e murales se sei una persona perbene casomai vittima di una rapina o di una aggressione vieni abbandonato. La deriva che stiamo vivendo è drammatica. Finché non ci sarà la tolleranza zero e la certezza della pena le cose peggioreranno ulteriormente”.