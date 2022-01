Si terrà sabato 22 gennaio presso il Mav di Ercolano lo spettacolo “Fabio Concato & i Musici in concerto Musico Ambulante Tour”. Un imperdibile appuntamento con la grande musica italiana d’autore che vedrà sul palco il più raffinato degli artisti italiani: Fabio Concato.

Lo spettacolo

Il cantautore guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. Con lui, sul palco del “Musico Ambulante Tour”, i suoi strepitosi amici Musici: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).

Il Mav palco di eventi prestigiosi

Il Mav torna ad essere, anche con il nuovo anno, protagonista di importanti eventi di teatro e musica, così come sostenuto sin dall’inizio da Nino Daniele, che ha partecipato alla ideazione del calendario: “Abbiamo un programma prestigioso e vario, che si sta arricchendo di tanti nuovi appuntamenti. L’ambizione a fare sempre di più, come in altri anni si è riusciti e già ora si sta provando a fare, di Ercolano e delle Città del Miglio d’Oro un polo Euromediterraneo della cultura, dell’arte, del viaggio, alla pari e in sinergia con Napoli e altri luoghi della Campania”.

Sulla stessa linea Gianluigi Osteri, manager della Gabbianella “In tempo di pandemia la gestione del teatro Mav è per noi una ennesima sfida. Una nuova storia da costruire, adesso più che mai, giorno dopo giorno in sinergia con le forze territoriali. Il nostro intento è quello di continuare a far cultura e mettere in scena spettacoli ed eventi di qualità, senza mai dimenticare le diverse generazioni di pubblico e creando un’offerta differenziata con proposte di musica, cinema, prosa, drammaturgia, danza”.