Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un cantiere edile in via Giovanni Mazzella a Forio per la segnalazione di un’aggressione ai danni di un operaio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo sanguinante con un ferita al capo ed hanno richiesto l’intervento del 118 per soccorrerlo e trasportarlo in ospedale dove ha raccontato di aver avuto una lite per futili motivi con tre persone, due uomini ed una donna, una delle quali lo aveva colpito con un martello.







Poco dopo gli operatori, grazie alle descrizioni della vittima, hanno rintracciato i tre in via Arenella a Ischia.

L’aggressore, un 34enne ischitano con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentato omicidio mentre una 27enne ed un 52enne, anch’essi ischitani con precedenti di polizia, sono stati denunciati per favoreggiamento personale.