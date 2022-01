Nasce l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bike Felix Club”

L'Asd nasce a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. La passione per il ciclismo, la socialità e la scoperta del territorio sono i valori su cui si basa l’associazione ciclistica

Ufficializzata la fondazione di Bike Felix Club A.S.D., squadra dilettantistica composta da appassionati del mondo della bicicletta nata a Mercato San Severino (SA).

La passione per il ciclismo, la socialità e la scoperta del territorio sono i valori su cui si basa l’associazione ciclistica, composto da ben diciassette atleti, tra i quali figura il presidente Antonio Russo.









Immersi nella bellezza dei paesaggi unici e spinti da una forte adrenalina, gli atleti di “Bike Felix Club” (BFC) hanno tra gli altri obiettivi quello di partecipare alle grandi classiche come la Nove Colli, la Maratona delle Dolomiti e la Gran Fondo Strade Bianche, competizioni che richiamano i più grandi appassionati della disciplina.

Il Presidente Antonio Russo ha battezzato così l’avvento di BFC: «“Bike Felix Club” è, innanzitutto, un modo di essere. Siamo un gruppo ciclistico fatto di amici, condividiamo tutti le stesse passioni e gli stessi valori fondamentali. In particolare, il nostro gruppo si fonda su tre elementi, ovvero: la passione per il ciclismo, che è il suo primum movens; la socialità, per la natura stessa del rapporto di amicizia che intercorre tra i suoi membri; e, non ultima, la scoperta del territorio, poiché le passeggiate in bicicletta diventano motivo di meravigliose scoperte».







La nascita di Bike Felix Club coincide, infatti, con la prima uscita ufficiale della squadra con le nuove divise sponsorizzate dalla Sellitto Massimo (main sponsor) e dal Centro Cardiologico Capuano, Be Cycle e MTN Company.

La composizione del Direttivo è guidata dal Presidente Antonio Russo e annovera tra le proprie fila il Vicepresidente Tommaso De Santis, il Segretario Luca Badiali, e i consiglieri Massimo Sellitto e Antonio Nasto. Diego Califano, Nicola Capuano, Mariano Cirota, Massimo Luciano, Vito Napolitano, Danilo Rescigno, Bartolomeo Russo, Francesco Salvati, Fabio Villamaina, Nicola Villamaina, Nello Zambrano e Salvatore Zambrano completano la squadra.







Per info e contatti:

Bike Felix Club A.S.D. c/o Sellitto Massimo S.r.l., Traversa Francesco Caracciolo snc, 84085 Mercato San Severino (SA). www.bikefelixclub.it – info@bikefelixclub.it