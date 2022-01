Nola: Litiga con il ragazzo e chiama i Carabinieri. Sul sedile una pistola pronta all’uso, 38enne arrestato

L’uomo è stato arrestato ed ora è in attesa di giudizio. La Beretta è stata sequestrata, sarà sottoposta ad accertamenti per verificarne la provenienza ed il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altro reati