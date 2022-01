A seguito di una pianificazione del Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano su base 8° Reggimento Bersaglieri, prosegue l’attività di controllo e ricerca informativa delle zone interessate agli sversamenti e le possibili attività riconducibili, con il prezioso aiuto della Squadra RAVEN dell’Esercito Italiano.

Nella settimana le pattuglie dell’esercito hanno effettuato attività di controllo sul territorio per lo sversamento illecito di rifiuti, nelle province di Napoli e Caserta. Il 10 gennaio una pattuglia dell’Esercito Italiano nel comune di San Giuseppe Vesuviano (Na) rinveniva un auto in stato di abbandono, la Polizia Locale di San Giuseppe Vesuviano (Na) giunta sul posto provvedeva ad effettuare le procedure previste per l’identificazione e la successiva rimozione del veicolo.

Il 10 gennaio una pattuglia dell’Esercito Italiano e una pattuglia della Polizia Municipale di Somma Vesuviana (Na)effettuavano attività di controllo del territorio allo scopo di individuare nuovi siti di sversamento rifiuti. L’ 11 gennaiouna pattuglia dell’Esercito Italiano nel comune di Marcianise (Ce) rinveniva un auto in stato di abbandono, contattata la Polizia Locale di Marcianise (Ce) giunta sul posto provvedeva ad effettuare le procedure previste per l’identificazione e la successiva rimozione del veicolo.

Il 12 gennaio una pattuglia dell’Esercito Italiano nel comune di Caivano (Na) rinveniva un auto in stato di abbandono, i Carabinieri di Caivano (Na), giunti sul posto, provvedevano ad effettuare le procedure previste per l’identificazione e la successiva rimozione del veicolo. Il 12 gennaio una pattuglia dell’Esercito Italiano e una pattuglia della Polizia Municipale di Quarto (Na) effettuavano attività di controllo ottenendo i seguenti risultati: 1 attività commerciale controllata, 4 persone identificate di cui 1 denunciata e 2 sanzionate, 1 veicolo controllato, e sanzioni amministrative comminate.

Il 13 gennaio una pattuglia dell’Esercito Italiano nel comune San Giuseppe Vesuviano (Na) rinveniva due autovetture in stato di abbandono, contattata la Polizia Locale di San Giuseppe Vesuviano (Na) che, giunta sul posto, riferiva che le due auto risultavano rubate e che avrebbe provveduto alla successiva rimozione. Il 14 gennaio una pattuglia dell’Esercito Italiano nel comune di Caivano (Na) rinveniva un auto in stato di abbandono, contattati i Carabinieri di Caivano (Na) che, giunti sul posto, riferivano che provvedevano dapprima a contattare il proprietario e successivamente alla rimozione della stessa mediante l’uso di un carro soccorso.

Il 15 gennaio una pattuglia dell’Esercito Italiano in prossimità della Strada Provinciale 229 nel comune di San Tammaro (Ce) notava 3 persone che, dal cassone di un autocarro, procedevano allo sversamento di rifiuti speciali non pericolosi su matrice suolo. I militari dell’Esercito procedevano al fermo dei 3 civili e contattavano il Commissariato di Santa Maria Capua Vetere (CE) che inviava una pattuglia sul posto. Si procedeva all’identificazione del personale civile e contestualmente si intimava di recuperare i rifiuti sversati sul suolo. La suddetta attività ha prodotto i seguenti risultati: 3 persone denunciate; 1 autocarro sequestrato; 3 fogli di via obbligatori dal Comune di San Tammaro; 1 decreto di espulsione per uno dei tre poiché immigrato clandestino.

Il 16 gennaio una pattuglia dell’Esercito Italiano nel comune di Caivano (Na) rinveniva un auto in stato di abbandono. I Carabinieri di Caivano (Na) giunti sul posto effettuavano un controllo sull’autovettura che risultava rubata. La stessa successivamente sarebbe stata recuperata mediante un carro soccorso. Durante la sopracitata attività si notava del fumo che fuoriusciva da un campo sito nelle vicinanze, i Carabinieri, congiuntamente con la pattuglia dell’Esercito Italiano, provvedevano a far giungere sul posto i Vigili del Fuoco ed una volta estinto l’incendio rinvenivano la carcassa di un’auto.

Il 16 gennaio una pattuglia dell’Esercito Italiano in prossimità della Strada Statale 215 nel comune di San Tammaro (Ce) notava un principio d’incendio. Contattati i Vigili del Fuoco che giunti sul posto provvedevamo ad estinguere l’incendio e a bonificare l’area. Il rogo è stato regolarmente registrato sul portale di SMA Campania.

L’attività si inquadra nelle azioni di “primo e secondo livello” (cioè operate h 24 da pattuglie dall’Esercito ovvero da pattuglie miste con il supporto delle polizie locali o dei presidi territoriali dei Carabinieri) che si aggiungono ai settimanali Action Day, secondo la programmazione definita dall’ Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia della ” Terra dei Fuochi “, sempre con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta.