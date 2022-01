L’Australian Open macchiato dal caso Djokovic (che è stato poi mandato via da Melbourne lasciando spazio al nostro Caruso, subito eliminato) regala subito 2 turni emozionanti e vede tre italiani nel maschile ai sedicesimi di finale.

Occhi puntati ovviamente su Matteo Berrettini, che dopo aver battuto sia Nakashima al primo turno che Kozlov al secondo turno per 3-1, stanotte si renderà protagonista di un match molto accattivante contro un avversario piuttosto scomodo: nientemeno che il giovane in carriera Carlos Alcaraz, pronto a ripetersi in questo 2022.







Sveglia per parecchi fan alle ore 3:30, ore 13:30 nella città australiana, per vedere il nostro Matteo cimentarsi nella prima vera prova di forza del primo slam dell’anno.

Ma attenzione anche a Sonego, che si è guadagnato l’accesso al terzo turno dopo aver battuto prima Sam Querrey con un secco 3-0 e poi Oscar Otte, suo giustiziere allo US Open, in rimonta. Sarà proprio la racchetta torinese ad aprire la sessione, quando alle 2:15 ora italiana sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic, che ha eliminato al primo turno il nostro Salvatore Caruso, sostituto di Djokovic.

Ma se questa sarà la notte di Berrettini e Sonego, a prendersi la scena nella seconda sessione dei sedicesimi di finale sarà sicuramente Jannik Sinner, terzo e ultimo qualificato alla fase numero 3 dello slam australiano.

Il giovane altoatesino, scevro di set persi, ha già strapazzato il portoghese Sousa al primo turno per poi fermare anche lo statunitense Johnson. Nella notte fra venerdì e sabato Jannik se la vedrà con il giapponese Taro Daniel in una sfida che lo vede favorito, ma alla quale deve prestare comunque molta attenzione, poiché il suo avversario è un “jolly”: non puoi mai sapere come si presenterà alla gara.









Questo è l’intero programma dei sedicesimi di finale:

Prima notte (21 gennaio)

2:15: Kecmanovic- Sonego

3:00: Monfils-Garìn

3:30: Opelka-Shapovalov

3:30: Alcaraz- Berrettini

4:15: Korda-Carreno Busta

6:00: Zverev-Albot

10:15: Khachanov-Nadal

10:15: Mannarino-Karatsev

Seconda notte (22 gennaio)

*Orari ancora da stabilire*

Rublev-Cilic

O’Connell-Cressy

Bautista Agut-Fritz

Paire-Tsitsipas

Van De Zandschulp-Medvedev

Andujar-De Minaur

Evans-Auger Aliassime

Daniel-Sinner





Fra le donne, l’unica a resistere l’immensa Camila Giorgi, che da testa di serie numero 30 domani mattina alle ore 9:00 cercherà l’impresa contro la testa di serie numero 1 nonché padrona di casa e favorita del torneo Ashleigh Barty. Comunque vada, come sempre pioveranno complimenti per la tennista donna indiscussamente più forte in Italia, poiché ha letteralmente demolito la Potapova al primo turno e Martincovà al secondo turno.

Questo è invece il programma del terzo turno femminile:

Prima notte (21 gennaio)

1:00: Azarenka-Svitolina

1:00: Parrizas Diaz-Pegula

2:15: Kostyuk-Badosa

2:15: Krejcikova-Ostapenko

3:00: Keys-Wang

3:00: Kudermetova-Sakkari

9:00: Barty- Giorgi

9:00: Anisimova-Osaka

Seconda notte (22 gennaio)

*Orari ancora da stabilire*

Tauson-Collins

Cirstea-Pavlyunchenkova

Vondrousova-Sabalenka

Mertens-Zhang

Halep-Kovinic

Swiatek-Kasaktina

Kanepi-Inglis

Zidansek-Cornet

E quindi si entra nel vivo del torneo, che dopo aver concentrato a sé i più forti e le più forti adesso ci promette tanto spettacolo, tante gare infuocate e in Italia si spera in una vittoria. Nel maschile Matteo e Jannik ci possono provare, Camila Giorgi nel femminile domani mattina è chiamata ad un’impresa. Il bello dell’Australian Open inizia ora.

Giuseppe Garofalo