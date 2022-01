“Non sono un politico ma sono un tecnico. Ringrazio il sindaco, Salvatore Di Sarno – ha affermato il neo Assessore, Salvatore D’Amora – e il consigliere Vincenzo De Nicola che ha proposto la mia candidatura. Li ringrazio perché mi hanno dato l’opportunità di lavorare nell’interesse del paese”.







Al neo Assessore le deleghe ai Lavori Pubblici, alla Pubblica Istruzione, alla Sanità.

“Procediamo spediti verso il raggiungimento degli obiettivi nell’interesse della città. Oggi stiamo dando risposte importanti alla città di Somma Vesuviana. Abbiamo già realizzato una grande opera pubblica come l’intera pubblica illuminazione a LED – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – e ben 16 sono state le strade rimesse a nuovo. Ed ancora scuole nuove con progetti già approvati e finanziati, aree per eventi all’aperto, spazi per bambini e parchi. Si tratta di progetti approvati e finanziati”.