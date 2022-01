Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in via G.B. Marino hanno notato un uomo che ha ceduto qualcosa a una persona in cambio di denaro.





I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di una bustina contenente 2 grammi circa di marijuana e 45 euro mentre l’acquirente di una dose di 0,4 grammi circa di cocaina; inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dello spacciatore dove hanno rinvenuto una bustina contenente altri 2,5 grammi di marijuana e un telefono cellulare.

Sami Rabayeh, 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.