Sequestrati 30mila farmaci dopanti, pericolosi per la salute. Arrestati due culturisti

I finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno sequestrato i farmaci dopanti, provenienti dall’est Europa e sprovvisti di autorizzazione all’immissione in commercio in Italia, in quanto contenenti sostanze steroidee anabolizzanti vietate e pericolose per la salute