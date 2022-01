Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Andrea Pazienza un giovane che, dopo aver ricevuto una banconota da due persone a bordo di un’auto, si è diretto in una stradina adiacente per poi tornare, poco dopo, dalle persone in attesa alle quali ha consegnato qualcosa.







I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso un pezzo di hashish di circa 3 grammi, una bustina con 1,3 grammi circa di marijuana, tre cellulari e 165 euro, mentre gli acquirenti si sono dati alla fuga; inoltre, hanno effettuato un controllo nella strada da cui il giovane era uscito e hanno rinvenuto, in una intercapedine ricavata in un muro, 41 bustine contenenti 53 grammi circa di marijuana e 40 involucri con circa 112 grammi di hashish.

Un 19enne napoletano, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.